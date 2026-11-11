В Южной Корее автобус столкнулся с более чем 30 автомобилями, 57 человек пострадали
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 09:21
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В городе Соннаме, к югу от Сеула (Южная Корея), автобус врезался в более чем 30 автомобилей, ожидавших на светофоре, в результате чего 57 человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Сначала автобус столкнулся с четырьмя другими автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего остановился, врезавшись в дорожное ограждение.
В результате инцидента 9 человек получили серьезные травмы.
По имеющимся данным, водитель автобуса сообщил полиции, что тормоза не работали, и следователи выясняют точную причину аварии.
Полиция заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, но планирует проверить, принимал ли он наркотики.
Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb
Bus rams into 32 vehicles in S. Korea, leaving 57 injured
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