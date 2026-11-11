Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Южной Корее автобус столкнулся с более чем 30 автомобилями, 57 человек пострадали

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 09:21
    В Южной Корее автобус столкнулся с более чем 30 автомобилями, 57 человек пострадали

    В городе Соннаме, к югу от Сеула (Южная Корея), автобус врезался в более чем 30 автомобилей, ожидавших на светофоре, в результате чего 57 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Сначала автобус столкнулся с четырьмя другими автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего остановился, врезавшись в дорожное ограждение.

    В результате инцидента 9 человек получили серьезные травмы.

    По имеющимся данным, водитель автобуса сообщил полиции, что тормоза не работали, и следователи выясняют точную причину аварии.

    Полиция заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, но планирует проверить, принимал ли он наркотики.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Южная Корея
    Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb
    Bus rams into 32 vehicles in S. Korea, leaving 57 injured
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    10:02
    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии
    Финансы
    Лента новостей