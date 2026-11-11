В Южной Корее автобус столкнулся с более чем 30 автомобилями, 57 человек пострадали

В городе Соннаме, к югу от Сеула (Южная Корея), автобус врезался в более чем 30 автомобилей, ожидавших на светофоре, в результате чего 57 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Сначала автобус столкнулся с четырьмя другими автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего остановился, врезавшись в дорожное ограждение.

В результате инцидента 9 человек получили серьезные травмы.

По имеющимся данным, водитель автобуса сообщил полиции, что тормоза не работали, и следователи выясняют точную причину аварии.

Полиция заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, но планирует проверить, принимал ли он наркотики.