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    Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 09:43
    Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb

    Seuldan (Cənubi Koreya) cənubda yerləşən Sonnam şəhərində avtobus işıqforda gözləyən 30-dan çox avtomobilə çırpılıb, nəticədə 57 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Avtobus əvvəlcə digər dörd avtobus, yük maşını və 27 minik avtomobili ilə toqquşub, daha sonra dəmir konstruksiyaya çırpılaraq dayanıb.

    Hadisə nəticəsində 9 nəfər ciddi xəsarət alıb.

    Mövcud məlumatlara görə, avtobusun sürücüsü polisə əyləclərin işləmədiyini bildirib.

    Qəzanın səbəbi araşdırılır.

    Polis bildirib ki, sürücü sərxoş vəziyyətdə olmayıb, lakin onun narkotik qəbul edib-etmədiyini yoxlamağı planlaşdırır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Sonnam Cənubi Koreya
    В Южной Корее автобус столкнулся с более чем 30 автомобилями, 57 человек пострадали
    Bus rams into 32 vehicles in S. Korea, leaving 57 injured
    44 filmi
    44 filmi

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