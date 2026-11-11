Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2026)

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,8981 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2%, до 2,0422 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8981

    100 российских рублей

    2,0422

    1 австралийский доллар

    1,1693

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1273

    1 чешская крона

    0,0779

    1 китайский юань

    0,2547

    1 датская крона

    0,2539

    1 грузинский лари

    0,6564

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,2693

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1722

    1 швейцарский франк

    2,0587

    1 израильский шекель

    0,5351

    1 канадский доллар

    1,1972

    1 кувейтский динар

    5,4641

    100 казахстанских тенге

    0,3798

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5210

    1 молдавский лей

    0,0946

    1 норвежская крона

    0,1790

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6129

    1 польский злотый

    0,4317

    1 румынский лей

    0,3552

    1 сербский динар

    0,0161

    1 сингапурский доллар

    1,3264

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3050

    1 Турецкая лира

    0,0338

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0374

    100 Японских йен

    1,0708

    1 Новозеландский доллар

    0,9541

    Золото

    6881,0730

    Серебро

    89,3332

    Платина

    2667,9630

    Палладий

    1780,9880
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2026)
    Central Bank of Azerbaijan announces exchange rates for November 11
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