Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2026)
- 11 ноября, 2026
- 09:13
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,8981 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2%, до 2,0422 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8981
|
100 российских рублей
|
2,0422
|
1 австралийский доллар
|
1,1693
|
1 белорусский рубль
|
0,5771
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1273
|
1 чешская крона
|
0,0779
|
1 китайский юань
|
0,2547
|
1 датская крона
|
0,2539
|
1 грузинский лари
|
0,6564
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0181
|
1 британский фунт
|
2,2693
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1722
|
1 швейцарский франк
|
2,0587
|
1 израильский шекель
|
0,5351
|
1 канадский доллар
|
1,1972
|
1 кувейтский динар
|
5,4641
|
100 казахстанских тенге
|
0,3798
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5210
|
1 молдавский лей
|
0,0946
|
1 норвежская крона
|
0,1790
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6129
|
1 польский злотый
|
0,4317
|
1 румынский лей
|
0,3552
|
1 сербский динар
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,3264
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3050
|
1 Турецкая лира
|
0,0338
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0374
|
100 Японских йен
|
1,0708
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9541
|
Золото
|
6881,0730
|
Серебро
|
89,3332
|
Платина
|
2667,9630
|
Палладий
|
1780,9880