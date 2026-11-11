İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2026)

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8981 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % azalaraq 2,0422 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8981

    100 Rusiya rublu

    2,0422

    1 Avstraliya dolları

    1,1693

    1 Belarus rublu

    0,5771

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1273

    1 Çexiya kronu

    0,0779

    1 Çin yuanı

    0,2547

    1 Danimarka kronu

    0,2539

    1 Gürcü larisi

    0,6564

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0181

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2693

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1722

    1 İsveçrə frankı

    2,0587

    1 İsrail şekeli

    0,5351

    1 Kanada dolları

    1,1972

    1 Küveyt dinarı

    5,4641

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3798

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5210

    1 Moldova leyi

    0,0946

    1 Norveç kronu

    0,1790

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6129

    1 Polşa zlotası

    0,4317

    1 Rumıniya leyi

    0,3552

    1 Serbiya dinarı

    0,0161

    1 Sinqapur dolları

    1,3264

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3050

    Türk lirəsi

    0,0338

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0374

    Yapon yeni

    1,0708

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9541

    Qızıl

    6881,0730

    Gümüş

    89,3332

    Platin

    2667,9630

    Palladium

    1780,9880
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2026)
    Central Bank of Azerbaijan announces exchange rates for November 11
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