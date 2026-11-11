Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2026)
- 11 noyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8981 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % azalaraq 2,0422 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8981
|
100 Rusiya rublu
|
2,0422
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1693
|
1 Belarus rublu
|
0,5771
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1273
|
1 Çexiya kronu
|
0,0779
|
1 Çin yuanı
|
0,2547
|
1 Danimarka kronu
|
0,2539
|
1 Gürcü larisi
|
0,6564
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0181
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2693
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1722
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0587
|
1 İsrail şekeli
|
0,5351
|
1 Kanada dolları
|
1,1972
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4641
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3798
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5210
|
1 Moldova leyi
|
0,0946
|
1 Norveç kronu
|
0,1790
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6129
|
1 Polşa zlotası
|
0,4317
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3552
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0161
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3264
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3050
|
Türk lirəsi
|
0,0338
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0374
|
Yapon yeni
|
1,0708
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9541
|
Qızıl
|
6881,0730
|
Gümüş
|
89,3332
|
Platin
|
2667,9630
|
Palladium
|
1780,9880