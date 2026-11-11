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    В Японии вновь произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 08:06
    В Японии вновь произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

    В Японии зафиксирован повторный масштабный сбой в работе крупнейшего оператора мобильной связи NTT Docomo. Перебои затронули пользователей по всей стране.

    Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение NTT Docomo, у абонентов возникли трудности с голосовыми вызовами, мобильным интернетом и отправкой SMS.

    Проблемы также затронули клиентов виртуальных операторов, использующих инфраструктуру NTT Docomo. Компания проверяет, повлиял ли сбой на возможность совершения экстренных вызовов.

    Причины неполадок и сроки полного восстановления связи пока не установлены.

    Аналогичный инцидент произошел 5 ноября. Тогда сбой затронул около 1,59 млн пользователей. По итогам расследования выяснилось, что причиной стала перегрузка оборудования.

    Кроме того, ранее NTT Docomo сообщила о несанкционированном доступе к своим серверам, в результате которого произошла утечка части персональных данных клиентов. О связи этого инцидента с перебоями в работе мобильной сети не сообщалось.

    Мобильная связь Масштабный сбой Япония
    Yaponiyada mobil rabitənin işində kəsinti baş verib
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