В Японии вновь произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

В Японии зафиксирован повторный масштабный сбой в работе крупнейшего оператора мобильной связи NTT Docomo. Перебои затронули пользователей по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение NTT Docomo, у абонентов возникли трудности с голосовыми вызовами, мобильным интернетом и отправкой SMS.

Проблемы также затронули клиентов виртуальных операторов, использующих инфраструктуру NTT Docomo. Компания проверяет, повлиял ли сбой на возможность совершения экстренных вызовов.

Причины неполадок и сроки полного восстановления связи пока не установлены.

Аналогичный инцидент произошел 5 ноября. Тогда сбой затронул около 1,59 млн пользователей. По итогам расследования выяснилось, что причиной стала перегрузка оборудования.

Кроме того, ранее NTT Docomo сообщила о несанкционированном доступе к своим серверам, в результате которого произошла утечка части персональных данных клиентов. О связи этого инцидента с перебоями в работе мобильной сети не сообщалось.