В Японии вновь произошел масштабный сбой в работе мобильной связи
- 11 ноября, 2026
- 08:06
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В Японии зафиксирован повторный масштабный сбой в работе крупнейшего оператора мобильной связи NTT Docomo. Перебои затронули пользователей по всей стране.
Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение NTT Docomo, у абонентов возникли трудности с голосовыми вызовами, мобильным интернетом и отправкой SMS.
Проблемы также затронули клиентов виртуальных операторов, использующих инфраструктуру NTT Docomo. Компания проверяет, повлиял ли сбой на возможность совершения экстренных вызовов.
Причины неполадок и сроки полного восстановления связи пока не установлены.
Аналогичный инцидент произошел 5 ноября. Тогда сбой затронул около 1,59 млн пользователей. По итогам расследования выяснилось, что причиной стала перегрузка оборудования.
Кроме того, ранее NTT Docomo сообщила о несанкционированном доступе к своим серверам, в результате которого произошла утечка части персональных данных клиентов. О связи этого инцидента с перебоями в работе мобильной сети не сообщалось.