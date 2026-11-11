Yaponiyada mobil rabitənin işində kəsinti baş verib
- 11 noyabr, 2026
- 08:13
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Yaponiyada ən böyük mobil rabitə operatoru "NTT Docomo"nun işində təkrar irimiqyaslı kəsinti qeydə alınıb.
"Report"un "NTT Docomo"nun rəsmi məlumatına istinadən verdiyi xəbərə görə, fasilələr bütün ölkə üzrə istifadəçilərə təsir edib.
Abunəçilərin səsli zənglər, mobil internet və SMS göndərilməsi ilə bağlı çətinlikləri yaranıb.
Problemlər həmçinin "NTT Docomo"nun infrastrukturundan istifadə edən virtual operatorların müştərilərinə də təsir göstərib. Şirkət kəsintinin təcili çağırışların edilməsi imkanına təsir edib-etmədiyini yoxlayır.
Nasazlıqların səbəbləri və rabitənin tam bərpa olunma müddəti hələlik müəyyən edilməyib.
Analoji hadisə noyabrın 5-də baş verib. O zaman kəsinti 1,59 milyona yaxın istifadəçiyə təsir edib. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən məlum olub ki, buna səbəb avadanlığın həddindən artıq yüklənməsi olub.