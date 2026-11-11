В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 11 ноября, 2026
- 08:25
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.