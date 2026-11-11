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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 11 ноября, 2026
    • 08:25
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının 15 istiqamətində yollarda tıxac müşahidə olunur
    44 filmi
    44 filmi

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