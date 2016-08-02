​Власти США обвинили двух бывших чиновников Венесуэлы в содействии контрабанде наркотиков

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Власти США предъявили обвинения экс-главе антинаркотического ведомства Венесуэлы и его бывшему заместителю в сговоре с целью содействия контрабандному ввозу наркотических средств на территорию Соединенных Штатов.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в прокуратуре Нью-Йорка.

Обвинения предъявлены заочно в федеральном суде в нью- йоркском районе Бруклин. Речь идет о бывшем главе венесуэльского Национального ведомства по борьбе с наркотиками Несторе Ревероле, который также ранее занимал должность руководителя МВД и являлся командующим нацгвардии республики, и его экс-заместителе Эдильберто Молине.

Ревероль сейчас, по имеющимся данным, находится в Венесуэле. Молина занимает должность военного атташе в Германии.