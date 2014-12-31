Власти Сомали сообщили об уничтожении одного из лидеров исламистов

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В ходе авиаудара ВВС США по сомалийскому городу Сааков был уничтожен шеф разведки группировки "Аш-Шабаб" Абдишакур, сообщили BBC News со ссылкой на власти страны.

В Пентагоне отказываются подтвердить эту информацию. Однако ранее в понедельник представитель американского военного ведомства сообщил об авиаударе по предполагаемому местоположению одного из лидеров "Аш-Шабаб". Согласно информации анонимных источников телеканала CNN, операцию проводили при помощи беспилотников.

Сомалийские власти уточнили, что Абдишакур занял свой пост несколько дней назад после ареста предыдущего начальника разведки "Аш-Шабаб", отмечает Report.

Город Сааков находится примерно в 320 км к западу от столицы Сомали Могадишо.