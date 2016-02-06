 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Сомали: дыра в фюзеляже образовалась из-за взрыва бомбы

    Одного из пассажиров вытянуло в образовавшуюся в результате взрыва дыру

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Власти Сомали заявили, что большая дыра в фюзеляже пассажирского самолета Airbus 321, вылетевшего во вторник из аэропорта Могадишо, образовалась в результате взрыва бомбы на борту.

    Из-за взрыва самолет компании Daallo Airlines, направлявшийся в Джибути, был вынужден совершить аварийную посадку, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Сообщается, что в результате инцидента, случившегося вскоре после взлета из аэропорта Могадишо, один человек погиб - его вытянуло в образовавшееся отверстие, и двое пострадали.

    После приземления пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

    "На борту самолета Daallo Airlines взорвалась бомба. Предполагалось, что погибнут все, кто находился на борту", - заявил министр транспорта Сомали Али Ахмед Джамак.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi