Власти Словакии оценили ущерб от наводнений почти в 20 млн евро

Ущерб от наводнений в Словакии оценивается почти в 20 млн евро.

Ущерб от наводнений в Словакии оценивается почти в 20 млн евро.

Как передает Report, об этом в соцсетях заявил вице-премьер окружающей среды Томаш Тараба.

"Ущерб по всей Словакии, согласано оценкам, колеблется на уровне около 20 миллионов евро", - отметил он.

Больше всего пострадали от экстремально дождливой и ветреной погоды, которая сохранялась на протяжении четырех дней, западные части Словакии.

Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил о том, что наводнения, которые были вызваны сильными дождями, нанесли большой ущерб, но государство сможет его компенсировать.

По данным метеорологов, сильные ливни продолжатся на протяжении нескольких дней, возможны паводки.

Отметим, что порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.