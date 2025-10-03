Власти Сирии решили не проводить парламентские выборы в Эс-Сувейде

Власти Сирии решили не проводить назначенные на воскресенье парламентские выборы в провинции Эс-Сувейда, где в июле вспыхнули вооруженные столкновения властей с боевиками местной друзской общины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Также выборы не будут организованы в северо-восточном регионе страны, подконтрольном курдским отрядам самообороны. Это означает, что 19 мест в 210-мандатном парламенте останутся вакантными.

Агентство отмечает, что выборы будут непрямыми, так как на данном этапе невозможно создать точный реестр избирателей и провести всенародное голосование: миллионы сирийцев стали внутренне или внешне перемещенными лицами из-за почти 14-летней гражданской войны, и многие из них потеряли личные документы.

Предстоящие выборы помогут сформировать первый парламент после свержения бывшего президента страны Башара Асада.

Региональные коллегии выборщиков, состоящие из 6000 человек, должны будут выбрать две трети из 210 мест в парламенте. Комитет, назначенный президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаарой одобрил 1570 кандидатов.

По информации издания, результаты выборов при любом раскладе будут восприняты как барометр того, насколько серьезно временные власти относятся к инклюзивности, особенно в отношении женщин и меньшинств.

Ранее сообщалось, что дата выборов в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии перенесена на 5 октября. Изначально голосование было запланировано на 15-20 сентября.

Срок полномочий временного парламента будет составлять 30 месяцев с возможностью продления, он будет выполнять функции законодательного органа власти до принятия постоянной конституции и проведения новых выборов.

Народный совет Сирии был распущен 29 января указом временного правительства.