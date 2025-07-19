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Власти Сирии начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде

Власти Сирии начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде Власти Сирии начали развертывать силы внутренней безопасности в южной провинции Эс-Сувейда после кровопролитных столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами.
Другие страны
19 июля 2025 г. 12:48
Власти Сирии начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде

Власти Сирии начали развертывать силы внутренней безопасности в южной провинции Эс-Сувейда после кровопролитных столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами.

Как передает Report со ссылкой на Syria TV, об этом говорится в заявлении официального представителя МВД Сирии Нур эд-Дина аль-Бабы.

"После кровавых событий, спровоцированных преступными группировками, и по указанию президента республики силы внутренней безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда в рамках общенациональной миссии, главной целью которой является защита мирного населения и прекращение хаоса", – отмечается в заявлении.

Представитель МВД утверждает, что "государство со всеми своими политическими и силовыми структурами продолжает усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Сувейде".

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