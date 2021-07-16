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Власти Сингапура отменят часть ограничений для вакцинированных

Власти Сингапура отменят часть ограничений для вакцинированных Власти Сингапура вновь вводят социальные ограничения через неделю после их отмены, однако впервые сделают некоторые послабления для полностью вакцинированных жителей.
Другие страны
16 июля 2021 г. 16:34
Власти Сингапура отменят часть ограничений для вакцинированных

Власти Сингапура вновь вводят социальные ограничения через неделю после их отмены, однако впервые сделают некоторые послабления для полностью вакцинированных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов Лоуренс Вон.

"Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 ранее объявила о постепенном восстановлении с 12 июля социальной и экономической деятельности. Однако возникшие на днях новые очаги распространения инфекции стали препятствием в этом процессе", - указал глава ведомства. Он рекомендовал принимать во внимание тот факт, что "значительная часть населения уже получила вакцины".

В связи с новой вспышкой коронавируса власти Сингапура решили вновь сократить число посетителей кафе, ресторанов, других предприятий общепита, спортивных и тренажерных залов.

"С 19 июля по 8 августа включительно только два человека смогут находиться за одним столиком, занятия в спортзалах также можно будет проводить группами не более двух человек", - информировал Вон. "Если посетители полностью вакцинированы или переболели COVID-19 в последние 9 месяцев, то они смогут собираться группами до пяти человек, в том числе в спортивных залах", - уточнил глава Минфина.

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