​Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

Власти Шри-Ланки установили организаторов произошедших в воскресенье взрывов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Рувана Вийевардена.

"Виновные установлены", - сказал он. "В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее", - отметил министр.

По его словам, правительство "предпримет все необходимые для этого шаги, мы будем их преследовать вне зависимости от их религиозных убеждений".

Восемь взрывов прогремели в воскресенье в разных частях Шри-Ланки, в том числе в трех фешенебельных отелях и церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. По последней информации, погибли более 185 человек, в том числе 35 иностранцев. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракты. По пока не подтвержденным официально данным, которые приводит агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в больницах Шри-Ланки, среди погибших есть граждане Великобритании, Нидерландов и США.