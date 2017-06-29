Власти Северной Кореи хотят казнить бывшего президента Южной Кореи

© Courtesy İmage

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи издали указ о смертной казни бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и экс-главу разведки, обвинив их в заговоре с целью убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом Пхеньян требует у Сеула выдать «обвиняемых».

Как передает Report, об этом сoобщает ЦТАК, «Пак Кын Хе была вдохновителем заговора, целью которого было убийство Ким Чен Ына в 2015», в связи с чем «предатель Пак Кын Хе должна быть казнена». При этом ЦТАК не указывает каким образом узнало о так называемом «заговоре». Однако отметим, что на этой неделе статью об этом опубликовала японская газета Asahi Shimbun.

В свою очередь Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило, что утверждения о заговоре с целью убийства Ким Чен Ына «не имеют под собой никаких оснований».