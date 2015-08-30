Власти Пуэрто-Рико отложили рассмотрение плана реструктуризации госдолга

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Власти Пуэрто-Рико, имеющего статус "свободно присоединившейся" к США территории, из-за шторма "Эрика" отложили до 8 сентября рассмотрение плана реструктуризации государственного долга, составляющего на данный момент около $72 млрд. Об этом заявили в субботу официальные представители губернатора острова Алехандро Гарсии Падильи.

Ранее планировалось, что эксперты и чиновники представят ему доклад с рекомендациями относительно сокращения задолженности 30 августа. Как отмечается, работа над документом не была завершена, поскольку в течение последней недели власти сосредоточились на подготовке к возможному обрушению на остров тропического шторма "Эрика". Он, как стало известно в субботу, ослабел до тропического циклона, хотя и может усилиться вновь.

В конце июня Гарсия Падилья в интервью газете New York Times заявил, что Пуэрто-Рико не в состоянии полностью выплатить свой госдолг. Он указал, что намерен "просить у многочисленных кредиторов послаблений, что может подразумевать отсрочку выплат по некоторым задолженностям на срок до 5 лет или же значительное продление текущей программы выплат".

В апреле этого года Правительственный банк развития Пуэрто-Рико объявил, что в течение ближайших трех месяцев из-за нехватки финансирования государственным структурам острова может грозить закрытие. "Финансовое состояние острова крайне неопределенное, - отмечалось в заявлении. - Приостановка деятельности правительства губительно отразилась бы на экономике, потребовала бы урезания зарплат и государственных услуг, а также долгого и болезненного оздоровления".