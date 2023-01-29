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Власти Польши требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Власти Польши требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины Польские власти собираются добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции.
Другие страны
29 января 2023 г. 10:06
Власти Польши требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Польские власти собираются добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

По его словам, решение Европейского союза, которое было принято в прошлом году, об отмене пошлин для Украины на весь экспорт привело к тому, что фермеры Польши "несут убытки по геополитическим причинам". Они выражают недовольство не только самим фактом преференций для соседей, но и также имеют претензии к качеству ввозимого с украинской территории зерна, поскольку Киев, по их мнению, наполняет рынок дешевым техническим зерном.

Ковальский отметил, что Варшава сейчас занимается формированием коалиции стран Евросоюза, которые объединятся по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Polşa Ukraynadan kənd təsərrüfatı məhsullarına rüsum tətbiq etməyi tələb edib

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