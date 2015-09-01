Власти Новой Зеландии представили эскизы нового флага

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Новой Зеландии представило четыре эскиза нового национального флага страны, которые будут выставлены на референдуме.

В трех из четырех рисунков присутствует изображение серебряного папоротника, которое используется несколькими новозеландскими спортивными командами.

В конце этого года четыре эскиза будут представлены на референдуме по выбору нового флага.

На втором референдуме в 2016 году будет выставлен победивший дизайн нового флага и нынешний флаг Новой Зеландии, в углу которого присутствует британский "Юнион Джек", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечают наблюдатели, многие новозеландцы выступают за смену флага, однако при этом лишь малая часть хочет, чтобы страна стала республикой. Сейчас она является конституционной монархией во главе с британской королевой.