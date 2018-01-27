Власти Никарагуа приостановили экспорт в Венесуэлу из-за угрозы санкций США

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Экспортные поставки из Никарагуа в дружественную ей Венесуэлу упали до нулевых отметок из-за угрозы американских санкций.

Как передает Report, об этом сообщил представитель торговых кругов центральноамериканской страны.

"До октября прошлого были торговые транзакции, однако в конце этого месяца ситуация изменилась. Сейчас экспорт парализован, в этом году намерения продавать товары в Венесуэлу нет", - заявил управляющий Ассоциации производителей и экспортеров Никарагуа Марио Араны.

К основным товарам, которые из Никарагуа поставляли в Венесуэлу, относятся мясо, молочная продукция, кофе, ром, табак, фасоль и кукуруза.

В 2017 году закупки Венесуэлы давали примерно 5% всего никарагуанского экспорта.