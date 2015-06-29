Власти Непала: Продукты, доставленные ООН в страну, непригодны для еды

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Власти Непала требуют от ООН уничтожить несколько сотен тонн непригодных в пищу продуктов, доставленных организацией в качестве гуманитарной помощи для страны, пострадавшей в апреле и мае от землетрясений. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Разрушительное землетрясение произошло в Непале 25 апреля. В результате землетрясения и повторных толчков меньшей силы погибли более 8 тыс. человек. Спустя две недели произошло еще одно мощное землетрясение, погибли около 100 человек.

Как сообщает агентство Рейтер, Всемирная продовольственная программа ООН доставила в Непал не менее 6,5 тыс. тонн риса, высококалорийного печенья, бобовых и масла для двух миллионов людей в районах, наиболее пострадавших от землетрясений. Однако непальский департамент контроля качества продуктов сообщил, что лабораторные тесты образцов риса и бобовых выявили их "непригодность для употребления в пищу человеком".

В список "непригодных" попали более 500 тонн гороховой крупы, доставленной на юго-запад страны, и 6 тонн риса, хранящиеся в деревне Лапрак в центральном районе Горкха. В ООН ответили, что эти продукты оставались в хранилищах и людям пока не передавались. Власти Непала могут направить их обратно после заполнения необходимых документов.

Однако, по мнению Уттама Кумара Бхаттараи (Uttam Kumar Bhattarai), чиновника высокого ранга министерства сельского хозяйства, продукты должны быть уничтожены в присутствии свидетелей из числа местных властей.

"Замена подразумевает возврат продуктов низкого качества обратно, а их потом могут отправить куда-то еще. Поэтому их необходимо уничтожить", — сказал чиновник.