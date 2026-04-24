Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Власти Мьянмы ввели военное положение в 60 округах страны

    Другие страны
    24 апреля, 2026
    • 12:12
    Лидер военной хунты Мьянмы, ставший президентом, Мин Аун Хлайн издал новые чрезвычайные указы, вводящие военное управление в 60 административных округах страны сроком на 90 дней.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

    Отмечается, что этот шаг направлен на ужесточение контроля в регионах, где сохраняется вооруженный конфликт, несмотря на формальный переход к гражданскому правлению.

    В качестве обоснования 90-дневного режима чрезвычайного положения названа необходимость "покончить с вооруженным терроризмом" и "восстановить верховенство закона".

    Эти указы стали первым крупным шагом Мин Аун Хлайна по укреплению контроля над охваченными войной территориями после его вступления в должность президента в начале апреля.

    Отметим, что Мьянма погрузилась в конфликт в 2021 году после того, как военные свергли правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, что вызвало массовые протесты, впоследствии переросшие в общенациональное вооруженное сопротивление перевороту.

    В 2021 году хунта во главе с Мин Аун Хлайном ввела режим чрезвычайного положения по всей стране, неоднократно продлевая его до тех пор, пока не смогла провести выборы в декабре и январе.

    Мин Аун Хлайн военное положение Борьба с терроризмом Мьянма

    Последние новости

