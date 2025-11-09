Власти Мьянмы сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра KK Park

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 13:08
    Власти Мьянмы сносят 148 зданий, расположенных в районе мошеннического кол-центра KK Park, рядом с границей с Таиландом.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство информации республики.

    "Правительство в соответствии с законом выявляет и депортирует иностранцев, с целью ведения мошеннической деятельности незаконно проникших на территорию КК Park в районе города Мьявади в штате Карен. В районе КК Park находилось в общей сложности 148 зданий. В настоящее время 101 здание уже снесено, а оставшиеся 47 находятся в процессе сноса", - говорится в сообщении.

    Сносу подлежат входящие в инфраструктуру мошеннического кол-центра жилые помещения, магазины, склады, столовые и рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб. "Более 90% иностранцев, незаконно проникших в этот район и занимавшихся азартными онлайн-играми и другой преступной деятельностью, въехали в Мьянму через Таиланд. Правительство расследует и принимает меры в отношении лиц, причастных к онлайн-мошенничеству и азартным онлайн-играм не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан", - указано в заявлении ведомства.

    Согласно данным мьянманских властей, с 30 января по 5 ноября 2025 года в стране было выявлено и задержано в общей сложности 10 762 нелегальных мигранта, 9 403 из которых уже депортированы через Таиланд в страны своего происхождения, а оставшиеся 1 359 человек находятся в процессе депортации.

