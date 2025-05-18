Власти Марокко намерены возобновить работу посольства в Дамаске

Король Марокко Мухаммед VI объявил, что королевство собирается вновь открыть посольство в Сирии.

Король Марокко Мухаммед VI объявил, что королевство собирается вновь открыть посольство в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, монарх объявил о таком решении в письме к президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Послание зачитал глава марокканского МИД Нассер Бурита на саммите Лиги арабских государств в Багдаде.

Кроме того, Бурита встретился "на полях" саммита с главой сирийского МИД Асаадом Аш-Шибани. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения Марокко и Сирии.

В заявлении МИД Сирии отмечалось, что Дамаск тоже "начнет процедуры по открытию посольства в Рабате".

Напомним, что Рабат разорвал дипломатические отношения с Дамаском в 2012 году после начала вооруженного конфликта в Сирии.