О нас

Власти Марокко намерены возобновить работу посольства в Дамаске

Власти Марокко намерены возобновить работу посольства в Дамаске Король Марокко Мухаммед VI объявил, что королевство собирается вновь открыть посольство в Сирии.
Другие страны
18 мая 2025 г. 12:46
Власти Марокко намерены возобновить работу посольства в Дамаске

Король Марокко Мухаммед VI объявил, что королевство собирается вновь открыть посольство в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, монарх объявил о таком решении в письме к президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Послание зачитал глава марокканского МИД Нассер Бурита на саммите Лиги арабских государств в Багдаде.

Кроме того, Бурита встретился "на полях" саммита с главой сирийского МИД Асаадом Аш-Шибани. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения Марокко и Сирии.

В заявлении МИД Сирии отмечалось, что Дамаск тоже "начнет процедуры по открытию посольства в Рабате".

Напомним, что Рабат разорвал дипломатические отношения с Дамаском в 2012 году после начала вооруженного конфликта в Сирии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mərakeş Dəməşqdəki səfirliyinin işini bərpa etmək niyyətindədir

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi