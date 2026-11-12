В Азербайджане завтра ожидается до 20° тепла
Экология
- 12 ноября, 2026
- 12:34
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В Баку и на Абшеронском полуострове 13 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер с периодическим усилением в дневные часы.
Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.
В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. В отдельных районах временами возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 7-12° тепла.
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