Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В Азербайджане завтра ожидается до 20° тепла

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 12:34
    В Азербайджане завтра ожидается до 20° тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 13 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер с периодическим усилением в дневные часы.

    Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

    В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. В отдельных районах временами возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 7-12° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
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