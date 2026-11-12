В Азербайджане завтра ожидается до 20° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер с периодическим усилением в дневные часы.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. В отдельных районах временами возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 7-12° тепла.