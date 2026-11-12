İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 12 noyabr, 2026
    • 12:17
    Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 15-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 50-60 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-6° isti, gündüz 14-19° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz 7-12° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В Азербайджане завтра ожидается до 20° тепла
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Gündüz İsmayılov: Azərbaycandakı 2500-ə yaxın məscidin təxminən 1000-də din xadimi fəaliyyət göstərmir
    Din
    12:56
    Almaniyada kafedə atışma olub, ölən və yaralananlar var
    Digər ölkələr
    12:48
    Foto
    Mikayıl Cabbarov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan güləşçilərlə görüşüb
    Fərdi
    12:46
    "Qoşadaş" perspektiv strukturunda seysmik kəşfiyyat işlərinə başlanılıb
    Energetika
    12:43
    "Ordu"nun baş məşqçisi Cavid Süleymanov: "İlk oyundakı nəticə bizi arxayınlaşdırmamalıdır"
    Komanda
    12:39
    AFFA İntizam Komitəsi hakimi təhqir edən məşqçi və futbolçunu cəzalandırıb
    Futbol
    12:38
    Foto
    Ağsuda aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmləri müzakirə olunub
    ASK
    12:32
    Milli Məclisdə Bakı Bələdiyyə və Dövlət Yuğ teatrlarının bina problemi qaldırılıb
    Mədəniyyət siyasəti
    12:28
    DİN və ETSN birgə əməliyyat keçirib, 150 illik ağacları kəsənlər tutulub
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti