Власти Мали отказались принять тело террориста Амеди Кулибали

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Мали отказались принять тело Амеди Кулибали, который 9 января застрелил сотрудницу полиции в городе Монруж, а позднее захватил заложников в магазине кошерной продукции близ Венсенских ворот в Париже и убил четверых из них. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Le Parisien".

По данным издания, тело террориста изначально планировалось доставить самолетом в город Бамако вечером 21 января. Однако в последний момент власти африканского государства отказались принять его, в результате чего останки Кулибали были возвращены в парижский Институт судебно-медицинской экспертизы (IML). Причины отказа администрации Бамако пока не известны.