О нас
Аудио новости

Власти Мали объявили о выходе из Сахельской группы пяти

Власти Мали объявили о выходе из Сахельской группы пяти Правительство Мали объявило о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель - Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания).
Другие страны
16 мая 2022 г. 05:42
Власти Мали объявили о выходе из Сахельской группы пяти

Правительство Мали объявило о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель - Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания).

Как передает Report, об этом сообщила французская радиостанция Radio France Internationale.

"Правительство Республики Мали принимает решение о выходе из всех органов G5 Сахель, включая совместные силы. Это решение будет доведено до сведения государств - членов организации в предусмотренном порядке", - говорится в пресс-релизе властей. Правительство государства подтвердило свою "неизменную приверженность региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих основным интересам африканских народов".

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата G5 находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены G5 создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе с террористическими группировками в регионе Сахель.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi