Власти Мали объявили о выходе из Сахельской группы пяти

Правительство Мали объявило о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель - Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания).

Правительство Мали объявило о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель - Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания).

Как передает Report, об этом сообщила французская радиостанция Radio France Internationale .

"Правительство Республики Мали принимает решение о выходе из всех органов G5 Сахель, включая совместные силы. Это решение будет доведено до сведения государств - членов организации в предусмотренном порядке", - говорится в пресс-релизе властей. Правительство государства подтвердило свою "неизменную приверженность региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих основным интересам африканских народов".

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата G5 находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены G5 создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе с террористическими группировками в регионе Сахель.