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Власти Малайзии отменили празднование Нового года из-за штамма "омикрон"

Власти Малайзии отменили празднование Нового года из-за штамма "омикрон" Власти Малайзии отменили масштабные мероприятия в честь Нового года из-за опасности распространения омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 20:42
Власти Малайзии отменили празднование Нового года из-за штамма омикрон

Власти Малайзии отменили масштабные мероприятия в честь Нового года из-за опасности распространения омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин.

"Организация масштабных новогодних праздников запрещена, вместе с тем небольшие мероприятия в честь Нового года и Рождества могут проводиться при условии прохождения их участниками тестирования на COVID-19", - заявил глава малайзийского Минздрава.

Он уточнил, что решение принято на фоне двух случаев заражения омикрон-вариантом, выявленных ранее местными медиками.

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