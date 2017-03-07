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    Власти Малайзии оцепили посольство КНДР в Куала-Лумпуре

    Этот шаг стал ответом на действия Пхеньяна

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, чтобы установить число сотрудников в нем. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамед.

    «Мы пытаемся механически идентифицировать всех сотрудников посольства, которые находятся здесь», — заявил чиновник.

    По его словам, сотрудники северокорейской дипмиссии не смогут покинуть здание, пока власти не посчитают их всех и не выяснят, где они находятся.

    Ранее власти Малайзии запретили гражданам КНДР покидать страну. Этот шаг стал ответом на действия Пхеньяна, который запретил гражданам Малайзии покидать территорию КНДР.

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