Власти Коста-Рики ввели режим ЧП из-за вируса Зика

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Власти Коста-Рики ввели режим чрезвычайного положения на части территории страны, чтобы предотвратить распространение вируса Зика, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Режим ЧП был введен в 31 кантоне из 81 после того, как на прошлой неделе были подтверждены первые два случая заболевания лихорадкой Зика.

По словам министра связи Коста-Рики Маурисио Эрреры, подобные меры носят превентивный характер и направлены на расширение ресурсов и борьбу с желтолихорадочными комарами (Aedes aegypti), которые являются переносчиками вируса.