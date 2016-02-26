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    Власти Коста-Рики ввели режим ЧП из-за вируса Зика

    Режим ЧП введен в 31 кантоне из 81

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Власти Коста-Рики ввели режим чрезвычайного положения на части территории страны, чтобы предотвратить распространение вируса Зика, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Режим ЧП был введен в 31 кантоне из 81 после того, как на прошлой неделе были подтверждены первые два случая заболевания лихорадкой Зика. 

    По словам министра связи Коста-Рики Маурисио Эрреры, подобные меры носят превентивный характер и направлены на расширение ресурсов и борьбу с желтолихорадочными комарами (Aedes aegypti), которые являются переносчиками вируса.

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