Власти Китая эвакуировали 7 тыс. человек на юге страны из-за тайфуна "Нида"

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Власти южной китайской провинции Гуйчжоу эвакуировали из опасных районов около 7 тыс. жителей из-за тайфуна "Нида".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты "Жэньминь жибао".

Сильные дожди продолжаются в провинции со среды. В отдельных районах за это время выпало более 240 мм осадков. Повреждены почти 400 жилых домов, нанесен ущерб около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Как отмечают власти провинции, прямой экономический ущерб от удара стихии уже достиг 17,94 млн юаней (около $2,7 млн).