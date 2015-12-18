Власти Каталонии заявили, что готовы к диалогу с центральным правительством Испании

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Власти Каталонии готовы к диалогу с центральным правительством Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности каталонского председателя правительства Артур Мас.

"Вести диалог - да", - заверил он. При этом, по его утверждению, нынешние власти Испании обладают "атрофированными лидерскими способностями". "Хватит уже прятаться от проблем и принижать (их значимость), хватит насмешек после пресс-конференций в правительстве, - сказал и.о. главы Каталонии. - Хватит делать вид, что мобилизация 1,5 млн. человек ничего не значит". "В испанском правительстве должны произойти радикальные изменения", - считает Мас.

В четверг премьер-министр Испании Мариано Рахой посетил в рамках избирательной кампании Барселону, где призвал "приложить усилия" для налаживания диалога между Мадридом и властями Каталонии. По словам премьера, он неоднократно общался с Масом по вопросу сепаратистских настроений в области. Рахой отметил, что все без исключения должны приложить усилия для урегулирования данного вопроса. "Вести переговоры - это не навязывать свою волю", - заметил глава правительства, добавив, что Мас всегда руководствуется позицией "или так, или никак".