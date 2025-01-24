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Власти Калифорнии выделили свыше $2,5 млрд на борьбу с пожарами

Власти Калифорнии выделили свыше $2,5 млрд на борьбу с пожарами Власти американского штата Калифорния выделили более $2,5 млрд на борьбу с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес и ликвидацию их последствий.
Другие страны
24 января 2025 г. 13:56
Власти Калифорнии выделили свыше $2,5 млрд на борьбу с пожарами

Власти американского штата Калифорния выделили более $2,5 млрд на борьбу с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес и ликвидацию их последствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в соцсетях.

"Я только что подписал два указа о выделении более чем $2,5 млрд на борьбу с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес и начало восстановительных работ", - отметил он.

Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей. Сгорели дома сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мэла Гибсона. По последним данным, погибли 28 человек. Экономический ущерб от бушующих в округе Лос-Анджелес пожаров превысил $250 млрд.

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