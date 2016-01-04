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    Власти йеменского Адена ввели комендантский час

    Решение принято после столкновений правительственных сил с боевиками в местном порту Муалла

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Адена на юге Йемена, где в настоящее время заседает правительство страны, приняли решение ввести комендантский час после столкновений правительственных сил с боевиками в местном порту Муалла.

    Как сообщает Report cо ссылкой на  национальное агентство SABA, решение было принято комитетом по безопасности во главе с губернатором провинции Аден Айдарусом аз-Зубейди. Комендантский час будет действовать с восьми вечера до пяти утра и вступил в силу с 4 января.

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