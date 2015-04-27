Власти Йемена назвали условия для переговоров с хуситами

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Изгнанные власти Йемена готовы к мирным переговорам с повстанцами-хуситами, которые контролируют значительные территории страны, но с определенными условиями, заявил Би-би-си Рияд Ясин, занимающий пост министра иностранных дел в правительстве, укрывшемся в Саудовской Аравии.

Президент страны Абд Раббу Мансур Хади из-за наступления хуситов был вынужден в конце марта бежать в Саудовскую Аравию.

По словам Рияда Ясина, для того, чтобы переговоры состоялись, повстанцы должны сдать тяжелые вооружения и начать вести себя как политическая организация.

Он также отверг возможность переговоров с хусистским лидером Абдулом Маликом аль-Хуси, а также с экс-президентом Йемена Али Абдаллой Салехом и его сыном, которых он назвал преступниками, передает Report.