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    Власти Йемена и мятежники согласились участвовать в консультациях в Женеве

    Правительство Йемена готово начать переговоры по урегулированию конфликта 14 июня

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Правительство Йемена и мятежники-хуситы выразили согласие принять участие в консультациях в Женеве, посвященных кризису в этой стране. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

    "Правительство согласилось принять участие в консультации в Женеве", - заявил исполняющий обязанности министра информации Йемена Иззэддин аль-Асбахи. 

    Представитель хуситов Дейфалла аш-Шами со своей стороны подчеркнул, что мятежники "приняли приглашение ООН сесть за стол переговоров в Женеве без предварительных условий".

    Как сообщил глава йеменского МИД Рияд Ясин газете "Аш-Шарк аль-Аусат", "правительство Йемена готово начать переговоры в Женеве по урегулированию конфликта 14 июня". 

    Изначально встреча под эгидой ООН была запланирована на 28 мая, однако за два дня до этого было объявлено о ее переносе на неопределенный срок.

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