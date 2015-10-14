Власти Израиля отправляют армию на помощь полиции

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Израильские власти приняли решение направить армейские подразделения на патрулирование городов и дали полиции право вводить блокаду отдельных районов Иерусалима. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие рекомендации утвердил в ночь на среду военно-политический кабинет. Его члены, ключевые министры и главы силовых ведомств, собрались на экстренное заседание после двух терактов в Иерусалиме, унесших накануне жизни трех израильтян.

"Израильской полиции предоставлено право вводить блокаду… центров напряженности или подстрекательства в Иерусалиме, в соответствии с соображениями безопасности", — говорится в постановлении кабинета.