Власти Ирана подтвердили гибель 66 человек при крушении пассажирского самолета - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана уточнили, что на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение сегодня утром в центральной части страны, находились 66 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, информацию об этом распространил Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди. По его словам, на борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Все 66 человек на борту самолета погибли, сообщает агентство ISNA со ссылкой на авиакомпанию.

Лайнер летел из Тегерана в Ясудж. Самолет принадлежал компании "Aseman Airlines".

***11:41

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Иране пропал из радаров пассажирский самолет.

Как сообщает Report, со ссылкой на агентство Tasnim, лайнер летел из столицы - Тегерана в город Ясудж.

Предположительно, самолет, на борту которого находилось 60 человек, упал поблизости Исфахана. Сообщается, что авиалайнер принадлежал компании "Aseman Airlines".