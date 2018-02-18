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    Власти Ирана подтвердили гибель 66 человек при крушении пассажирского самолета - ОБНОВЛЕНО

    Самолет упал поблизости Исфахана

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана уточнили, что на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение сегодня утром в центральной части страны, находились 66 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, информацию об этом распространил Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди.  По его словам, на борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. 

    Все 66 человек на борту самолета погибли, сообщает агентство ISNA со ссылкой на авиакомпанию.

    Лайнер летел из Тегерана в Ясудж. Самолет принадлежал компании "Aseman Airlines". 

         

    ***11:41

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Иране пропал из радаров пассажирский самолет. 

    Как сообщает Report, со ссылкой на агентство Tasnim, лайнер летел из столицы - Тегерана в город Ясудж. 

    Предположительно, самолет, на борту которого находилось 60 человек, упал поблизости Исфахана.  Сообщается, что авиалайнер принадлежал компании "Aseman Airlines".    

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