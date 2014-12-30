Власти Индонезии официально подтвердили информацию об обнаружении обломков лайнера AirAsia

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Власти Индонезии официально подтвердили информацию об обнаружении обломков самолета AirAsia, исчезнувшего с экранов радаров в минувшее воскресенье. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такую информацию предоставил журналистам исполняющий обязанности начальника управления воздушного транспорта Минтранса страны Джоко Муржамоджо.

По сообщению индонезийских СМИ, в ходе поисковой операции обнаружено тело предполагаемого пассажира, спасательный жилет, багаж и обломки самолета А320-200 на западе от острова Калимантан.

Напомним, в минувшее воскресенье самолет Airbus А320-200, летевший в Сингапур, исчез с экранов радаров через 42 минуты после вылета. На борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа.