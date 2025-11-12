Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля у исторической крепости Красный форт в Нью-Дели терактом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди по итогам заседания кабмина по вопросам безопасности.

В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем "чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта".

Кабмин поручил провести расследование с максимальной срочностью и профессионализмом, чтобы все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности.

В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.

Напомним, что 10 ноября вечером в индийской столице у станции метро "Красный форт" (рядом с одноименной достопримечательностью - ред.) взорвался автомобиль. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение Национального бюро расследований.