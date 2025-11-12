Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 22:36
    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля у исторической крепости Красный форт в Нью-Дели терактом.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди по итогам заседания кабмина по вопросам безопасности.

    В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем "чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта".

    Кабмин поручил провести расследование с максимальной срочностью и профессионализмом, чтобы все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности.

    В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.

    Напомним, что 10 ноября вечером в индийской столице у станции метро "Красный форт" (рядом с одноименной достопримечательностью - ред.) взорвался автомобиль. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение Национального бюро расследований.

    Лента новостей