​Власти Индии хотят вложить 137 млрд. долларов в железные дороги

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Индии намерено инвестировать 137 млрд. долларов в свою сеть железных дорог в течение следующих пяти лет.

Как передает Report, в планах властей - ускорить темпы экономического роста, избежав повышения тарифов.

Министр железнодорожного сообщения Суреш Прабху особо подчеркнул необходимость сделать поезда более чистыми, а также улучшить туалеты в вагонах.

Компания, владеющая почти всей индустрией железнодорожных перевозок Индии, - один из крупнейших работодателей в мире. Однако ее часто критикуют за то, что она малоэффективна и давно нуждается в модернизации.