Власти Германии с 1 июня смягчат связанные с пандемией правила въезда в страну

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период.

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

"Мы приостановим действие правила 3G (согласно которому доступ во многих отраслях предоставляется только привитым западными вакцинами, переболевшим и имеющим отрицательные результаты теста на коронавирус - ред.) при въезде до конца августа", - отметил Лаутербах.

С 1 июня возвращающимся путешественникам и другим въезжающим в страну больше не нужно будет доказывать, что они вакцинированы, переболели или прошли тестирование.