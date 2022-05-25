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Власти Германии с 1 июня смягчат связанные с пандемией правила въезда в страну

Власти Германии с 1 июня смягчат связанные с пандемией правила въезда в страну Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период.
Другие страны
25 мая 2022 г. 19:10
Власти Германии с 1 июня смягчат связанные с пандемией правила въезда в страну

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

"Мы приостановим действие правила 3G (согласно которому доступ во многих отраслях предоставляется только привитым западными вакцинами, переболевшим и имеющим отрицательные результаты теста на коронавирус - ред.) при въезде до конца августа", - отметил Лаутербах.

С 1 июня возвращающимся путешественникам и другим въезжающим в страну больше не нужно будет доказывать, что они вакцинированы, переболели или прошли тестирование.

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Версия на английском языке German authorities to ease pandemic-related entry rules from June 1

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