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    Власти Гамбии: С отъездом экс-президента из казны пропали более 11 млн долларов США

    Советник действующего президента: Казна фактически пуста

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Более 11 млн долларов США пропали из государственной казны Гамбии после отъезда бывшего президента страны Яхьи Джамме. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил  советник действующего президента Адамы Бэрроу Май Ахмад Фэтти.

    "Казна фактически пуста. Это подтвердили технические специалисты министерства финансов и центробанка Гамбии", - сообщил Фэтти.

    В субботу экс-президент Гамбии, занимавший пост главы государства более 20 лет, покинул страну после передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

    Очевидцы сообщают, что в грузовой самолет, на котором улетел Джамме, было загружено несколько роскошных автомобилей и другие предметы роскоши.

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