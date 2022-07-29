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Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике

Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран озвучил меры, предпринимаемые властями с целью противостоять ситуации в энергетическом секторе, которую он расценил как крайне напряженную, передает Report со ссылкой на Интерфакс.
Другие страны
29 июля 2022 г. 19:36
Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран озвучил меры, предпринимаемые властями с целью противостоять ситуации в энергетическом секторе, которую он расценил как крайне напряженную, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Франция столкнулась с ситуацией беспрецедентной напряженности в области энергетики", - заявил Веран в пятницу на брифинге в Париже.

Причинами этого, по его словам, являются сокращения поставок российского газа и снижение до конца года возможностей снабжения российской нефтью из-за европейского эмбарго. Кроме того, есть трудности, вызванные ремонтными работами на АЭС.

"Правительство, разумеется, принимает предупредительные меры и активирует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы по максимуму обезопасить наше энергетическое снабжение", - сказал официальный представитель.

Он привел несколько примеров. В частности, это увеличение возможностей морских терминалов по приему СПГ и строительство нового терминала близ Гавра для газовых танкеров. Речь также идет о диверсификации источников снабжения газом и нефтью, чтобы сократить зависимость от России.

Предусматривается ускоренная и полная загрузка газовых хранилищ. Веран уточнил, что задача в том, чтобы заполнить их до конца лета на 85%, но власти будут стремиться к 100%-ному заполнению. Правительство также занято программами ремонта реакторов АЭС. Разблокируются проекты производства возобновляемой энергии, которые могут быть быстро реализованы.

Представитель правительства также причислил к принимаемым мерам "интенсификацию усилий по энергетической экономии, начиная, конечно, с государства, но которая должна коснуться всех".

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