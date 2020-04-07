​Власти ДР Конго готовятся объявить о завершении эпидемии Эболы

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) могут в ближайшее воскресенье, 12 апреля, объявить о завершении эпидемии лихорадки Эбола, начавшейся летом 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Эпидемия Эболы подходит к концу, сказал он. "Если не будет других случаев заболевания, то правительство ДРК может объявить о завершении эпидемии в ближайшее воскресенье", - отметил глава ВОЗ.

"Пока мы не пришли к этому, мы продолжаем оставаться в полной готовности реагировать, - продолжил гендиректор. - Мы продолжаем расследовать вызывающие тревогу сообщения и тестировать образцы (биоматериала)". Он подчеркнул, что победа на Эболой "была бы невозможна без невероятной деятельности медицинских работников, которые подвергали себя риску на протяжении 18 месяцев, чтобы остановить вспышку Эболы в ДРК".

Последний случай заболевания был зарегистрирован в ДРК 17 февраля. За время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3 453 человека, и в 2 264 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Уровень смертности достиг 66%.