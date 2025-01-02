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Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы

Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы Власти Черногории в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием на фоне массовой стрельбы в городе Цетинье.
Другие страны
2 января 2025 г. 10:08
Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы

Власти Черногории в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием на фоне массовой стрельбы в городе Цетинье.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Милойко Спаича.

"Ужасная трагедия, которая потрясла нас всех. Все имеющиеся подразделения находятся в Цетинье и ищут виновного. Я надеюсь, что врачи спасут жизни раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Мы также проведем заседание Совета национальной безопасности, на котором рассмотрим множество вариантов, включая полный запрет на владение оружием", - сказано в заявлении.

Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура и призвало муниципалитеты отменить выступления и концерты, запланированные на вечер 1 января. "В общественных местах не будут проводиться публичные, культурные и развлекательные мероприятия, а в заведениях общественного питания не будет играть музыка. Электронные и другие средства массовой информации обязаны адаптировать свою программу к траурным дням", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Мужчина, открывший стрельбу в черногорском городе Цетинье и убивший по меньшей мере 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, умер после попытки самоубийства.

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