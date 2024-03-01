Власти Чехии отвергли возможность отправки войск Европы в Украину

Ни о каком направлении европейского военного контингента на украинский фронт речи не идет.

Ни о каком направлении европейского военного контингента на украинский фронт речи не идет.

Как передает Report со ссылкой на местное агентство ЧТК, об этом заявил премьер-министр Чехии Петер Фиала.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину", — заявил премьер.

По словам политика, подобную идею выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, но она не нашла отклика. Большинство европейских лидеров пришли к выводу, что вопрос об отправке своих бойцов принимать участие в конфликте в Украине не будет ни обсуждаться, ни рассматриваться. При этом Фиала выразил мнение, что участие некоторых военнослужащих, например, из Франции, возможно как тренеров украинских солдат.

"Для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема", - констатировал он.

Напомним, что ранее французский лидер не исключил отправку войск европейских стран в Украину.

"Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", - отметил французский лидер после встречи в Елисейском дворце в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.