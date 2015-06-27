Власти Бурунди проведут выборы, несмотря на отговоры ООН

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/Генсек ООН ранее призвал власти этого небольшого восточноафриканского государства перенести выборы на более поздний срок в связи с масштабными уличными протестами против действующего президента Пьера Нкурунзизы, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Он собирается баллотироваться на этот пост в третий раз. Оппозиция утверждает, что это является прямым нарушением конституции, где записано, что высшую в стране государственную должность можно занимать лишь в течение двух сроков.

В связи с этим оппозиция бойкотирует выборы. Однако Нкурунзиза заявляет, что в первый раз был избран парламентом, а значит, имеет право на повторное переизбрание в ходе всенародного голосования.

В понедельник, 29 июня, в Бурунди должны пройти парламентские выборы. В середине июня настанет черед президентских.