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    Власти Бурунди проведут выборы, несмотря на отговоры ООН

    29 июня, в Бурунди должны пройти парламентские выборы, а в середине июня настанет черед президентских.

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/Генсек ООН ранее призвал власти этого небольшого восточноафриканского государства перенести выборы на более поздний срок в связи с масштабными уличными протестами против действующего президента Пьера Нкурунзизы, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Он собирается баллотироваться на этот пост в третий раз. Оппозиция утверждает, что это является прямым нарушением конституции, где записано, что высшую в стране государственную должность можно занимать лишь в течение двух сроков.

    В связи с этим оппозиция бойкотирует выборы. Однако Нкурунзиза заявляет, что в первый раз был избран парламентом, а значит, имеет право на повторное переизбрание в ходе всенародного голосования.

    В понедельник, 29 июня, в Бурунди должны пройти парламентские выборы. В середине июня настанет черед президентских.

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