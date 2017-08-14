В Буркина-Фасо нейтрализованы террористы, убившие 17 человек в ресторане

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Семнадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате террористического нападения в ресторане Aziz Istanbul в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр связи страны Реми Данджину.

Данджину заявил, что трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди. Он отметил, что власти начали расследование.

По словам очевидцев, трое вооруженных людей открыли огонь по посетителям, сидевшим на улице перед отелем и рестораном. В одной из больниц сообщили, что один из погибших - гражданин Турции.

На этой же улице в другом кафе и отеле в январе 2016 года были захвачены в заложники 170 человек. 30 из них в конечном итоге погибли. Ответственность за это нападение взяла на себя "Аль-Каида".